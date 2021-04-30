لبنان

مكاتب التخليص الجمركي في المصنع: للدقة قبل الاتهام العشوائي

Lebanon 24
30-04-2021 | 09:39
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أعلن تجمع أصحاب مكاتب التخليص الجمركي في منطقة المصنع الحدودية، في بيان، "رفض الحملة العشوائية التي تشن على المنطقة وما تتضمنه من مغالطات كبيرة، أبرزها ما يتم الترويج له حول قيام أصحاب مكاتب التخليص بتعطيل جهاز السكانر بالتوافق مع ادارة الجمارك، لاسيما ان السكانر معطل منذ ما يقارب الثلاث سنوات"، مستنكراً "كيف يطلق البعض اتهامات حول تعطيل مقصود لسكانر غير موجود أساسا، مما يثير الريبة".

وأكد التجمع في بيانه ان "أصحاب مكاتب التخليص الجمركي لطالما شكوا من عملية الكشف التي تتم حسب مسار الخط الأحمر والأخضر، وهي عملية إلكترونية بحتة ولا يمكن حتى للمدير العام للجمارك التدخل بها، وهي محصورة بالمكتب الالكتروني". كما أكد ان "شحنات السلع الزراعية تدخل بشكل نظامي وتخضع كلها للتدقيق المشدد من قبل إدارة الجمارك والمكتب الزراعي".

وختم التجمع: "لتوخي الدقة قبل إطلاق الاتهامات العشوائية".
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