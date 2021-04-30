لبنان

الطوائف المسيحية ذات التقويم الشرقي في صور أحيت الجمعة العظيمة

Lebanon 24
30-04-2021 | 10:02
A-
A+
Doc-P-818296-637553991157174706.jpeg
Doc-P-818296-637553991157174706.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في صور، يوم الجمعة العظيمة في الكنائس والأديرة، حيث أقيمت الصلوات وقرعت الأجراس حزنا على المصلوب فيما غابت الزياحات. وترأس راعي أبرشية صور للروم الارثوذكس الاب نقولا باسيلا رتبة سجدة الصليب والدفن في كنيسة القديس توما، في حضور عدد قليل من أبناء الرعية تماشيا مع قرار الكنيسة ووزارة الصحة للحد من تفشي كورونا، مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

وشدد الاب باسيلا في عظته على معاني المناسبة، مشيرا إلى أن "السيد المسيح صلب ومات وقام في اليوم الثالث من أجلنا"، آملا أن "تنجلي الأيام المقبلة في هذا الوطن المعذب من أزمته السياسية والاقتصادية والمالية، وأن ينعم لبنان بالأمن والرخاء والاستقرار وتعود الحياة كما كانت سابقا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-04-30
16:11 | 2021-04-30
15:22 | 2021-04-30
15:01 | 2021-04-30
14:46 | 2021-04-30
14:31 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website