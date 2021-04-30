الطوائف المسيحية ذات التقويم الشرقي في صور أحيت الجمعة العظيمة

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في صور، يوم الجمعة العظيمة في الكنائس والأديرة، حيث أقيمت الصلوات وقرعت الأجراس حزنا على المصلوب فيما غابت الزياحات. وترأس راعي أبرشية صور للروم الارثوذكس الاب نقولا باسيلا رتبة سجدة الصليب والدفن في كنيسة القديس توما، في حضور عدد قليل من أبناء الرعية تماشيا مع قرار الكنيسة ووزارة الصحة للحد من تفشي كورونا، مع الالتزام بالتدابير الوقائية.

وشدد الاب باسيلا في عظته على معاني المناسبة، مشيرا إلى أن "السيد المسيح صلب ومات وقام في اليوم الثالث من أجلنا"، آملا أن "تنجلي الأيام المقبلة في هذا الوطن المعذب من أزمته السياسية والاقتصادية والمالية، وأن ينعم لبنان بالأمن والرخاء والاستقرار وتعود الحياة كما كانت سابقا".