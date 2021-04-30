لبنان

في عيد العمال.. صرخة من "الاتحاد العمالي"

Lebanon 24
30-04-2021 | 10:45
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أصدر الاتحاد العمالي العام في لبنان، لمناسبة الأول من أيار، البيان الآتي:
"يطل علينا عيد العمال هذا العام وعمال لبنان بأسوأ مراحلهم. فالصرف الجماعي والتعسفي على أشده وانعدام فرص العمل بأعلى مستوياته والغلاء مستفحل والجوع يطرق الأبواب، وقد أضحى 70% من الشعب اللبناني فقيرا ولا سبيل له الى حياة كريمة وعيش وعمل لائق.
كل ذلك والمسؤول غائب يلهث وراء الحصص، ويتلهى بالصراعات والمناكفات والمشادات.
نعم إن لبنان بأزمة مصيرية كبرى. وعمال لبنان مشاريع تهجير وهجرة. والعلاج نادر ومستحيل.
ويبقى الايمان بالوطن هو الأساس".

أضاف: "إيمان يدفعنا الى النضال أكثر والى التشبث أكثر والى المطالبة أكثر وسعي دؤوب الى دولة القانون والمؤسسات والقضاء. الى دولة التحقيق الجنائي والمحاسبة. الى دولة مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي. الى دولة الراعي الاجتماعي والصحي والتربوي والاقتصادي.
هي دولة العمال ومطالب العمال وضمانة العمال".

وختم البيان: "تعالوا نسعى الى هذه الدولة التي هي الخلاص. تعالوا نؤمن بهذا الوطن، وطنا نهائيا لجميع أبنائه. تعالوا نتمسك بأرضه ومائه وبحره وسمائه وندافع عن ثرواته. تعالوا نعشق أرضه ورائحة هوائه. فعل إيمان ووجود بهذه الأرض الطاهرة. حتى يعم العدل والخير والحق والمساواة. كل عيد عمال وأنتم بألف خير".
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