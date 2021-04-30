أطلق النار على شقيقه وفرّ... هذا ما حصل التبانة!

وقع اشكال بين الشقيقين "ص.م" و"ي.م" في منطقة التبانة- بعل الدرايش في طرابلس، تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي، حيث اقدم الاول على اطلاق النار بإتجاه شقيقه واصابه في قدمه، وفرّ بعدها الى جهه مجهولة.ونُقل الشقيق المصاب الى المستشفى الحكومي في منطقة القبة للعلاج.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى مكان الحادثة وفتحت تحقيقا بالموضوع فيما العمل جارٍ لتعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.