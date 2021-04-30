لبنان

السفارة الايطالية: إختتام عملية تدريب مدربي لواء الحرس الجمهوري

Lebanon 24
30-04-2021 | 12:33
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أعلنت السفارة الايطالية في بيان، اختتام الدورة التدريبية المخصصة لتدريب المدربين في لواء الحرس الجمهوري - تدريب المدرب - في مجال "الحماية المباشرة" و "القتال في المناطق السكنية"، في مقر قيادة لواء الحرس الجمهوري، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، والملحق العسكري الإيطالي العقيد ماركو زونا، وقائد البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية الجنرال مارتشيللو أورسي والسلطات العسكرية اللبنانية.

وسمحت الدورة التي امتدت على أربعة أسابيع، والتي نظمتها البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL)، بحسب بيان السفارة، بتدريب 24 فردا من أفراد الحرس الرئاسي، من بينهم خمسة (5) ضباط، من قبل فريق تدريب متنقل مؤلف من مدربين إيطاليين من الوحدات الخاصة في القوات المسلحة الإيطالية.
وتخللت الأسابيع الأربعة دروس نظرية وعملية حول كيفية تخطيط وتنظيم وتنفيذ مراحل التدريب، مكتسبة في خلال الدورات السابقة من المسار التدريبي. تم اختبار الطلاب اللبنانيين تحت الإشراف الدقيق والمستمر للمدربين الإيطاليين، في تأدية دور "المدربين" في ميدان الرماية وفي قاعات الدراسة وفي سيناريوهات تدريبية وعملية في إطار حماية وأمن السلطات والأماكن الرئاسية.

وأشار البيان الى أنها "المرحلة الأخيرة من عملية تدريبية وانتقائية أطلقت في العام 2017 ونظمت على مراحل عدة (أساسي ومتوسط ومتقدم وأخيرا تدريب المدرب). انجزت بنجاح المرحلة النهائية التي اعتمدت فيها تدابير مكافحة العدوى الأكثر عناية ودقة مع إجراء الفحوص الأسبوعية والتطهير المستمر للقاعات والمعدات والأسلحة والوسائل المستخدمة".
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