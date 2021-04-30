أبو الحسن في عيد العمال: العيد يتحقق ببرنامج إصلاحي

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن في ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي على "تويتر": "منذ 72 عاما تمضي المسيرة الناصعة المشرقة والمشرفة، تكمل دربها من جيل الى جيل، تحمل الأمانة بكل أمانة لن تثنيها سهام الغدر والمواجهات، مهما حاول المزايدون والطارئون والإنتهازيون النيل منها، فهي ثابتة وتزداد ثقة ومنعة وقوة، إنها ركائز الأقوياء في نفوسهم.أما العيد الحقيقي للعمال، فلن يحل إلا بتحقيق حلم الإصلاح الفعلي المنبثق من روحية برنامج إصلاحي يجمع بين الثوابت وتطورات العصر، عندها ترتسم الفرحة والبهجة على وجوه العمال والمواطنين التواقين للحياة الكريمة والعيش الرغيد ويصبح شعارنا واقعا محققا، مواطن حر وشعب سعيد".