لبنان

عاجل جداً إلى اللبنانيين.. تحذير من أعمال مخلة بالأمن

Lebanon 24
30-04-2021 | 20:47
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صدر عن مجلس الأمن المركزي الداخلي المركزي كتاب جاء فيه: "بمناسبة بدء الشهر المريمي في الأول من أيار، من المرتقب توافد وفود كبيرة من مختلف المناطق اللبنانية لزيارة بازيليك السيدة العذراء في حريصا، ومن المحتمل استغلال هذه المناسبة للقيام بأعمال مخلة بالأمن".

وأضاف البيان: "لذلك يطلب إليكم كل فيما خصه ابلاع البلديات ما يلي: تفعيل الحراسة بالطاقة القصوى وبجميع الامكانيات المتوافرة والمتاحة خصوصاً ساعات الليل المتأخرة، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفروع ومكاتب مخابرات الجيش في المناطق للافادة عن أي جسم أو تحرك مشبوه".

 

 

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