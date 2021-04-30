الجوزو لـ "الأنباء": اتحاد عربي في مواجهة التحديات

اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو ان "المؤامرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية سياسية بامتياز"، مشيرا الى ان عمليات التهريب قائمة منذ فترة طويلة في لبنان، والكل يعلم من يقف خلفها". ورأى ان تهريب المخدرات نوع من الحرب القائمة ضد السعودية، فلا يجوز ان تستمر هذه الأمور على هذا النحو"، مؤكدا أن ".هذه الأعمال لا تخدم سوى اسرائيلوقال الجوزو في تصريح لـ "الأنباء" ان "من حق السعودية الدفاع عن شعبها وأمنها ومستقبلها، فهي تعلم ان هناك أعداء يتربصون بها، والمشكلة ليست في لبنان، بل في القرار الذي يأتي من الخارج، المتسبب فيما وصلنا الي".ودعا الجوزو العرب الى توحيد كلمتهم،وتشكيل اتحاد عربي عسكري قبل ان يكون سياسيا، معتبرا ان المؤامرات التي تحاك ضد العرب كبيرة ولابد ان يستعد ويتطوع شباب العرب من أجل مواجهة أي تهديد في المستقبل.وأسف الجوزو لتدخل ايران في الدول العربية، بدليل أن كل دولة تدخلت فيها ايران أصابتها الفوضى والافلاس، وأمامنا الحال في العراق وسورية واليمن ولبنان.ورأى أن "روسيا اليوم هي التي تحكم سورية، مبديا أسفه الشديد لما يحصل من تشويه للإسلام".