23
o
بيروت
31
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجوزو لـ "الأنباء": اتحاد عربي في مواجهة التحديات
Lebanon 24
30-04-2021
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو ان "المؤامرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية سياسية بامتياز"، مشيرا الى ان عمليات التهريب قائمة منذ فترة طويلة في لبنان، والكل يعلم من يقف خلفها". ورأى ان تهريب المخدرات نوع من الحرب القائمة ضد السعودية، فلا يجوز ان تستمر هذه الأمور على هذا النحو"، مؤكدا أن ".هذه الأعمال لا تخدم سوى اسرائيل
وقال الجوزو في تصريح لـ "الأنباء" ان "من حق السعودية الدفاع عن شعبها وأمنها ومستقبلها، فهي تعلم ان هناك أعداء يتربصون بها، والمشكلة ليست في لبنان، بل في القرار الذي يأتي من الخارج، المتسبب فيما وصلنا الي".
ودعا الجوزو العرب الى توحيد كلمتهم،وتشكيل اتحاد عربي عسكري قبل ان يكون سياسيا، معتبرا ان المؤامرات التي تحاك ضد العرب كبيرة ولابد ان يستعد ويتطوع شباب العرب من أجل مواجهة أي تهديد في المستقبل.
وأسف الجوزو لتدخل ايران في الدول العربية، بدليل أن كل دولة تدخلت فيها ايران أصابتها الفوضى والافلاس، وأمامنا الحال في العراق وسورية واليمن ولبنان.
ورأى أن "روسيا اليوم هي التي تحكم سورية، مبديا أسفه الشديد لما يحصل من تشويه للإسلام".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
في وضح النهار.. مسلحون يسلبون "صرافاً" على طريق المطار (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار.. مسلحون يسلبون "صرافاً" على طريق المطار (فيديو)
14:00 | 2021-04-30
30/04/2021 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال ساقيها وطول قامتها كادا أن يوقعاها في المحظور
Lebanon 24
جمال ساقيها وطول قامتها كادا أن يوقعاها في المحظور
02:30 | 2021-05-01
01/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشاط خطير.. دولة تسرق مليارات الدولارات عبر الانترنت
Lebanon 24
نشاط خطير.. دولة تسرق مليارات الدولارات عبر الانترنت
16:00 | 2021-04-30
30/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً إلى اللبنانيين.. تحذير من أعمال مخلة بالأمن
Lebanon 24
عاجل جداً إلى اللبنانيين.. تحذير من أعمال مخلة بالأمن
13:47 | 2021-04-30
30/04/2021 01:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:05 | 2021-04-30
30/04/2021 03:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:38 | 2021-05-01
شحنة جديدة من لقاح "فايزر" تصل إلى لبنان
11:36 | 2021-05-01
"خلود" غادرت منزلها ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)
11:19 | 2021-05-01
دياب مهنئاً العمال في عيدهم: أنتم من بنيتم الأوطان والأجيال
11:11 | 2021-05-01
توتر في صيدا.. هذا ما حصل
11:05 | 2021-05-01
"لقاء الثلاثاء": سنبقى متمسكين بالأمل بقيامة لبنان من محنته
10:57 | 2021-05-01
أسراب جراد على أطراف مدينة بعلبك
فيديو
بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)
02:00 | 2021-05-01
01/05/2021 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة "دير السلطان": رهبانٌ أثيوبيون حاولوا رفع علم بلادهم.. واحتجاجٌ قبطي!
Lebanon 24
أزمة "دير السلطان": رهبانٌ أثيوبيون حاولوا رفع علم بلادهم.. واحتجاجٌ قبطي!
01:00 | 2021-05-01
01/05/2021 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مثير لثعبان يتسلّق جدار مطبخ منزلي (فيديو)
08:00 | 2021-04-30
01/05/2021 18:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact