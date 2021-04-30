لبنان

الجوزو لـ "الأنباء": اتحاد عربي في مواجهة التحديات

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:55
A-
A+
Doc-P-818388-637554240671342397.jpeg
Doc-P-818388-637554240671342397.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو ان "المؤامرة التي تستهدف المملكة العربية السعودية سياسية بامتياز"، مشيرا الى ان عمليات التهريب قائمة منذ فترة طويلة في لبنان، والكل يعلم من يقف خلفها". ورأى ان تهريب المخدرات نوع من الحرب القائمة ضد السعودية، فلا يجوز ان تستمر هذه الأمور على هذا النحو"، مؤكدا أن ".هذه الأعمال لا تخدم سوى اسرائيل

وقال الجوزو في تصريح لـ "الأنباء" ان "من حق السعودية الدفاع عن شعبها وأمنها ومستقبلها، فهي تعلم ان هناك أعداء يتربصون بها، والمشكلة ليست في لبنان، بل في القرار الذي يأتي من الخارج، المتسبب فيما وصلنا الي".

ودعا الجوزو العرب الى توحيد كلمتهم،وتشكيل اتحاد عربي عسكري قبل ان يكون سياسيا، معتبرا ان المؤامرات التي تحاك ضد العرب كبيرة ولابد ان يستعد ويتطوع شباب العرب من أجل مواجهة أي تهديد في المستقبل.

وأسف الجوزو لتدخل ايران في الدول العربية، بدليل أن كل دولة تدخلت فيها ايران أصابتها الفوضى والافلاس، وأمامنا الحال في العراق وسورية واليمن ولبنان.

ورأى أن "روسيا اليوم هي التي تحكم سورية، مبديا أسفه الشديد لما يحصل من تشويه للإسلام".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2021-05-01
11:36 | 2021-05-01
11:19 | 2021-05-01
11:11 | 2021-05-01
11:05 | 2021-05-01
10:57 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website