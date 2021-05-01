لبنان

لا توقعات بنتائج محددة لزيارة باسيل إلى موسكو

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:51
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أنهى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته الى روسيا، حيث تشير مصادر دبلوماسية مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية الى ان الزيارة تأتي ضمن "قرار روسيا استقبال كل الفرقاء وحرصها على العلاقة مع كل القوى، وموقفها داعم لتشكيل حكومة برئاسة الحريري بدون ثلث معطل ومؤلفة من اختصاصيين"، موضحة أن "لا مبادرة جديدة وإنما موقفها ينبع من دعم الاستقرار في لبنان".

 

واعتبرت المصادر أن لا توقعات بنتائج محددة لزيارة باسيل، إلا أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يأمل بأن "يلتزم باسيل بالتعهد الذي قطعه عبر النائب أمل أبو زيد قبل الزيارة، بأنه في حال حصلت الزيارة، فهو سيسهل عملية تشكيل الحكومة"، ملمّحة الى "اعتراض روسي على طرح باسيل للمقاربة الحكومية، اذ ان ما يطرحه سيمنحه عشر وزراء لعون مقابل 6 للحريري".

 

وتعليقاً على زيارة باسيل، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون لـ "الأنباء": "تلقينا الأخبار عن نجاح هذه الزيارة وليس لدينا معلومات أوسع عن تلك التي صدرت، بإنتظار عودة باسيل الى لبنان". وأضاف عون في حديث لـ"الأنباء" الالكترونية: "بالواقع هناك إهتمام روسي بالوضع اللبناني، وستلعب روسيا دوراً بالنسبة الى حلحلة الأمور إذا إستطاعت على الصعيد الحكومي، وسيكون هناك زيارة لاحقة لبوغدانوف الى بيروت، وهذا مؤشر إيجابي باتجاه حلحلة الأمور".

 

من جهته، استبعد عضو كتلة المستقبل النيابية بكر الحجيري عبر "الأنباء" ان يكون لزيارة باسيل إلى روسيا أي أثر على الملف الحكومي، "خصوصاً وأن الروس لن يسيروا بطروحاته الهزلية، أما الهدف منها قد يكون لإقناعه بعدم عرقلة الجهود المبذولة لعملية تأليف الحكومة ضمن إطار المبادرة الفرنسية التي يدعمونها".

 

 

المصدر: الأنباء الالكترونية
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