إطلاق نار باتجاه أحد المحال في حوارة - زغرتا

أقدم عدد من الشبان مساء أمس على إطلاق النار باتجاه أحد المحال التجارية في بلدة حوارة - قضاء زغرتا مما أدّى إلى توتّر في المنطقة وذلك استكمالاً لإشكال وقع منذ يومين، بحسب ما أفاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.وقد سجلت المنطقة ظهوراً مسلحاً وتم قطع الطريق لبعض الوقت، حيث عمل الجيش على تطويق المكان وإعادة فتحها.