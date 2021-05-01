لبنان

"رواتب وتغطية صحية".. وزيرة العمل: أنجزنا مسودّة نظام تأمين ضدّ البطالة

Lebanon 24
01-05-2021 | 03:24
A-
A+
Doc-P-818473-637554615048586103.jpg
Doc-P-818473-637554615048586103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف لأعمال، لميا يمّين، عن إنجاز مسودّة "نظام تأمين ضدّ البطالة" يوفّر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية.

وكتبت يمّين لمناسبة عيد العمّال عبر حسابها على "تويتر": "اقتصاد لبنان ومناعته من قوة عماله وصمودهم. تحية لكم ولتضحياتكم".

وأضافت: "أنجزنا بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي مسودة نظام تأمين ضدّ البطالة يوفر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية".

وأضافت: "تشكيل حكومة لإقراره هو المطلوب. أقل الإيمان لإيفائكم حقكم".

وختمت: "كل عيد وسواعدكم بخير". 

اقتصاد لبنان ومناعته من قوة عماله وصمودهم. تحية لكم ولتضحياتكم.

أنجزنا بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي مسودة نظام تأمين ضد البطالة يوفر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية، تشكيل حكومة لإقراره هو المطلوب. أقل الإيمان لإيفائكم حقكم.
كل عيد وسواعدكم بخير.#وزارة_العمل #عيد_العمال pic.twitter.com/kVXnakWgxF


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2021-05-01
11:38 | 2021-05-01
11:36 | 2021-05-01
11:19 | 2021-05-01
11:11 | 2021-05-01
11:05 | 2021-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website