"رواتب وتغطية صحية".. وزيرة العمل: أنجزنا مسودّة نظام تأمين ضدّ البطالة

أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف لأعمال، لميا يمّين، عن إنجاز مسودّة "نظام تأمين ضدّ البطالة" يوفّر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية.

وكتبت يمّين لمناسبة عيد العمّال عبر حسابها على "تويتر": "اقتصاد لبنان ومناعته من قوة عماله وصمودهم. تحية لكم ولتضحياتكم".

وأضافت: "أنجزنا بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي مسودة نظام تأمين ضدّ البطالة يوفر رواتب على المدى القصير وتغطية صحية".

وأضافت: "تشكيل حكومة لإقراره هو المطلوب. أقل الإيمان لإيفائكم حقكم".

وختمت: "كل عيد وسواعدكم بخير".

اقتصاد لبنان ومناعته من قوة عماله وصمودهم. تحية لكم ولتضحياتكم.



— Lamia Yammine Douaihy (@lamiayammine) May 1, 2021