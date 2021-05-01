بعد وصفه إليسا بـ"أم 44".. شربل خليل يتخلّف عن التحقيق!

على الرغم من تقديم الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، شكوى قدح وذم وتحقير ضدّ المخرج شربل خليل، وذلك على خلفية تعليقه على إحدى تغريداتها ملمّحاً إلى أنها "أم 44" في إطار التهكّم على عدم إنجابها للأولاد، لم يمتثل خليل بالحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق معه بالشكوى المشار اليها.