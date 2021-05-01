الكتل الهوائية الدافئة ستنحسر.. هكذا سيكون طقس الفصح

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الدافئة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا. كما يتكون الضباب على المرتفعات. الأحد: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة احيانا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة و رياح ناشطة أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء:20°م.

- الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 19,22