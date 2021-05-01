المشرفية في عيد العمال: أنتم آخر ما تبقى لنعبر هذه الأزمة

غرّد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية عبر "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمّال قائلاً: "قد يكون ما نمرّ به اليوم المرحلة الأصعب من تاريخ لبنان، الأزمات تتراكم والأحداث تتسارع والمواطن ضحية".‏وتابع: "يبقى الأمل بغد افضل منوطًا بسواعد العمّال واجتهادهم واتحادهم على الرغم من الظروف. أنتم آخر ما تبقى لنعبر هذه الأزمة، عشتم وعاش الاول من ايار".