عناصر قوى الامن في كل مكان.. التزموا! (صور)

نشرت المديرية العامة لقوى الامن، في بيان، صوراً لحواجز أقامتها في عدد من المناطق اللبنانية تنفيذاً لقرار التعبئة الصادر عن غرفة العمليات الوطنية المتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح المجيد.

وتمنت المديرية على الجميع بضرورة الالتزام بالحصول على اذن التنقّل من المنصة والتقيّد بالاجراءات حفاظاً على السلامة العامة".

بالصور : حواجز #قوى_الامن في #شياح #خلده #زغرتا #جونيه



تنفيذاً لقرار التعبئة الصادر عن غرفة العمليات الوطنية المتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفصح المجيد.ونتمنى على الجميع بضرورة الالتزام بالحصول على اذن التنقّل من المنصة والتقيّد بالاجراءات حفاظاً على السلامة العامة pic.twitter.com/Y4x3gEIpmO

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2021

بالصور : حواجز #قوى_الامن في #طرابلس #زحلة #النبطية #بيروت

نذكر المواطنين بضرورة الاستحصال على اذن من المنصة https://t.co/gkZMDg2xtS عند التنقّل وضرورة الالتزام باجراءات الاقفال حفاظاً على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة pic.twitter.com/ekiU5W7wiK

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2021