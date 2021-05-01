لبنان

في عيد العمال.. هذه أولوية عون

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:08
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غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسابه على "تويتر"، محييا عمال لبنان، ومؤكدا أن "أولويته ان يكون الى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".

وجاء في تغريدة الرئيس عون: "تحية تقدير الى عمال لبنلان في عيدهم! انتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا. أولويتي اليوم ان أكون الى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".

 

تحية تقدير الى عمال لبنان في عيدهم؛ انتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتماً قيامةً من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا.

اولويتي اليوم ان اكون الى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الاصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة

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