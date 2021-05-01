لبنان

درويش: بسواعدكم وجهودكم تنهض الأوطان

Lebanon 24
01-05-2021 | 06:53
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غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "رغم الأزمة التي نعيشها، يكافح العامل اللبناني جاهدا لتأمين قوت يومه، تبقون الأمل ببناء لبنان وتخطي الأزمات، لنصل نحو مستقبل يسترد فيه العمال حقوقهم بالعيش الكريم في دولة عادلة.

بسواعدكم وجهودكم تنهض الأوطان ويزدهر اقتصاده. كل عام وأنتم أساس المجتمعات".

 

رغم الأزمة التي نعيشها يكافح #العامل_اللبناني جاهدا لتأمين قوت يومه، تبقون الأمل ببناء #لبنان وتخطي الأزمات، لنصل نحو مستقبل يسترد فيه العمال حقوقهم بالعيش الكريم في دولة عادلة.
بسواعدكم وجهودكم تنهض الاوطان ويزدهر اقتصاده. كل عام وأنتم أساس المجتمعات.#عيد_العمال

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