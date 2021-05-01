لبنان

شهر سكينًا بوجه موظف لدى إحدى الجمعيات الخيرية بطرابلس...وهكذا كان نصيبه

Lebanon 24
01-05-2021 | 07:03
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أوقفت دورية من الجيش اللبناني المدعو "ج.ع" عند بولفار طرابلس بالقرب من غرفة التجارة والصناعة - طرابلس لقيامه بشهر سكين بوجه موظف لدى إحدى الجمعيات الخيرية في المحلة المذكورة.

وقد أفادت المصادر أن الأول قام بشهر السكين بوجه الموظف وذلك لعدم السماح له بالدخول من دون موعد سابق.

وتمت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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