محاولات تهريب المحروقات مستمرة والجيش بالمرصاد...هذا ما حصل مؤخرًا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخي 29 و30 / 4 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 مواطنين و7 سوريين، وضبطت دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 7.500 ليتر من مادة البنزين و300 ليتر من مادة المازوت المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.