بري: لنكن صنوا للعمال في عيدهم فعلا لا تعطيلا

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة عيد العمال: "خير تهنئة للعمال في هذه المناسبة، أن يكون الجميع على مختلف المواقع والمراتب، صنواً للعمال في عملهم كما في عيدهم، "فعلا لا تعطيلا" ومطلعاً للنشيد، القولُ والعمل، ذلك ما ينفعُ الوطن والناس، فيمكث في الأرض حقاً ، فينبت خيراً وجمالاً للبنان والانسان".

وختم: "لعمّال لبنان الذين يعملون ليصنعوا للوطن أمله وكل أعياده الف تحية بعملهم وجهدهم وجهادهم يبقى لبنان بخير" .