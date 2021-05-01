هكذا أحيّت عكار "سبت النور"

أحيت الكنائس الأرثوذكسية في محافظة عكار، سبت النور، بإقامة الصلوات والقداديس، في حضور جمع من المصلين الذين قدموا الى الكنائس ملتزمين الاجراءات والتدابير الصحية.

وترأس راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس الميتروبوليت باسيليوس منصور القداس في كنيسة القديس نيقولاوس في بلدة الحميرة، عاونه فيه كاهنا الرعية الياس بشارة وبيار سليمان.

وألقى منصور عظة تحدث فيها عن "عظمة هذا اليوم" وعن "تضحيات السيد المسيح وآلامه وقيامته المجيدة"، سائلا الله "أن تتحسن الظروف وأن تحل الأعياد المقبلة بواقع اقتصادي وصحي أفضل على الناس".