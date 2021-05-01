ماذا حصل عند الحدود منذ قليل؟ الجيش يروي

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1/5/2021 الساعة 3.20، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الخط الأزرق في محلة خربة شعيب لمسافة حوالى 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية لمدة 10 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".