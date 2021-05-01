جنبلاط عرض والسفير الياباني آخر الاوضاع

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور عقيلته السيدة نورا، في قصر المختارة ظهر اليوم، السفير الياباني في لبنان تاكيشي اوكوبو، يرافقه المساعد الأول في السفارة كا جيهارا، وجرى في اللقاء البحث في آخر الاوضاع السياسية والعامة.

وقد استبقى جنبلاط ضيفه الى مائدة الغداء.