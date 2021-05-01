لبنان

بعدما غزتها أسراب الجراد...هذا ما أعلنته بلدية دير الأحمر

Lebanon 24
01-05-2021 | 08:37
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أعلنت بلدية دير الأحمر أنه "تمّت السيطرة بشكلٍ شبه كامل على أسراب الجراد التي غزت البلدة في اليومين الماضيين من خلال عمليات رشّ المبيدات أرضاً وجوّاً بمساعدة طوافات الجيش اللبناني، وقد ساعدت ظروف الطقس والرياح بذلك"، وأضافت أن "عمليات مكافحة هذه الحشرات ستتواصل بجميع الإمكانيات المتاحة"، طالبة من المزارعين والأهالي "الانتباه خلال الأسبوعين المقبلين ومراقبة البقع التي رصدت فيها الأعداد الكبيرة لمعرفة إذا ما تكاثرت في حال كانت الأسراب قد تزاوجت ووضعت بيوضها في التربة".

وتقدمت البلدية بالشكر "من وزير الزراعة عباس مرتضى، قيادة الجيش، النائب أنطوان حبشي، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، اتحاد البلديات، مركز دير الأحمر الزراعي، وكل المكاتب التابعة لوزارة الزراعة، وكل من تعاون معها من مركز القوات اللبنانية والأجهزة المختصة والأهالي، على كل الجهود التي بذلت في هذا الإطار".
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