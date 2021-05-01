بعدما ألقى قنبلة انتقامًا من طليقته في صيدا...الجيش يتسلمه

تسلمت مخابرات الجيش اللبناني عند حاجزه على مدخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني " ع. ر. " الذي كان أقدم فجر اليوم على إلقاء قنبلة صوتية باتجاه أحد الأبنية السكنية في محلة الفوار - شرقي مدينة صيدا قبل أن يفر إلى المخيم حيث قامت عائلته لاحقًا بتسليمه.وأفيد أن المذكور أقدم على إلقاء القنبلة انتقامًا من طليقته!