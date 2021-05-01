لبنان

بعدما ألقى قنبلة انتقامًا من طليقته في صيدا...الجيش يتسلمه

Lebanon 24
01-05-2021 | 08:42
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تسلمت مخابرات الجيش اللبناني عند حاجزه على مدخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني " ع. ر. " الذي كان أقدم فجر اليوم على إلقاء قنبلة صوتية باتجاه أحد الأبنية السكنية في محلة الفوار - شرقي مدينة صيدا قبل أن يفر إلى المخيم حيث قامت عائلته لاحقًا بتسليمه.
وأفيد أن المذكور أقدم على إلقاء القنبلة انتقامًا من طليقته!
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