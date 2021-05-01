لم يمتثلا لأوامر الجيش على حاجزٍٍ في دير الأحمر...فقُتل أحدهم وأصيب الآخر

قتل اللبناني ع، ج وأصيب ط. ج. بينما كانا داخل سيارة رباعية الدفع، على حاجز شليفا دير الأحمر لعدم امتثالهما لأوامر حاجز الجيش اللبناني.



ونقل الجريح ط. ج إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس.