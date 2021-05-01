عبدالله...بينما كان يتفقد خزانات المياه في عكار وقع وكسر رقبته

توفى الشاب السوري عبدالله وذلك أثناء قيامه بتفقد خزانات المياه على سطح منزله في بلدة البيرة بعكار حيث سقط عن علو مرتفع وكسر رقبته.

وقد نقلت جثته إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.