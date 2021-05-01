لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف شخصين خلال محاولتهما سرقة غطاء ريغار في الاشرفية

Lebanon 24
01-05-2021 | 09:30
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أفادت دائرة العامة في بلدية بيروت، أنه خلال مرور دورية لفوج حرس بيروت في منطقة الاشرفية- نزلة أوتيل ديو، شاهدت شخصين وهما يقومان بسرقة غطاء ريغار من وسط الطريق، وفور رؤيتهما الدورية  قاما برميه على جانب الطريق وحاولا الفرار، تمكن عناصر الدورية من توقيفهما وتسليمهما إلى المراجع المختصه، بينما عملت عناصر من فوج الحرس على قطع الطريق لبعض الوقت وإعادة غطاء الريغار الى مكانه وتأمين حركة المرور حفاظاً على السلامة العامة.
 
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