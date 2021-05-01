لبنان

بحث في إعادة جثمان الطبيب اللبناني سويد من مصر

Lebanon 24
01-05-2021 | 09:53
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اتصل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وبالامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، للبحث في مساعدتهم لاعادة جثمان الطبيب اللبناني وليد سويد من مصر، والذي توفي في مستشفى المقطم في القاهرة. وأبدى الرئيس دياب تجاوبا وأعطى تعليماته للمساعدة.

وشكر النائب هاشم رئيس الحكومة واللواء خير على عاطفتهم وتجاوبهم و"العمل على تسهيل إعادة جثمان الطبيب سويد الى أرض وطنه، حيث اعتدنا استقبال شبابنا جثامين في لحظة يحتاج الوطن الى الطاقات الشبابية الوطنية، والتي أرغمتها الظروف القاسية وانعدامها مرات كثيرة الى التفتيش خارج الحدود عن العلم والعمل، فكم أصبحنا بحاجة لوطن الحق والعدالة والكرامة، ليبقى شباب لبنان في ربوع وطنهم ليحيوا حياة كريمة".
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