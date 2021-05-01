"الصحة" تنبه من استهلاك أسماك "غير معروفة المصدر".. للإبلاغ عن أي عوارض مرضية

بهت وزارة الصحة العامة في بيان، المواطنين من "خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر، وذلك على أثر نفوق عدد كبير من أسماك "الكارب" في بحيرة القرعون، وبعدما تبين أن البعض يعمد إلى البيع من هذه الأسماك النافقة، مخالفا القوانين وشروط التزام السلامة العامة".

وأكدت "متابعة أزمة نفوق سمك "الكارب" وتداعياتها الصحية"، طالبة من المواطنين "عدم التردد في الإبلاغ عن أي عوارض مرضية يشعرون بها بعد استهلاكهم السمك، من أجل متابعة الموضوع من قبل متخصصين، والتأكد إذا ما كان ذلك مرتبطا بظاهرة نفوق السمك في القرعون أم لا".

ودعت الوزارة البلديات ومصلحة حماية المستهلك إلى "العمل على حماية السوق اللبناني من الذين يستغلون الحادث لتحقيق الربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين".