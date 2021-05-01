محاولة اختطاف فاشلة للجيش الإسرائيلي

فشل ‏كمين للجيش الإسرائيلي في محاولة اختطاف أحد رعاة الماشية في جبل "الشحل" جنوبي بلدة ‎شبعا، بعدما تمكن من الفرار خلال ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي له أثناء رعيه القطيع في المنطقة.