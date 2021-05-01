آخر مستجدات كورونا في لبنان.. إنخفاض بعدد الإصابات

في إنخفاص عن إصابات أمس التي بلغت 1001، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم السبت عن "تسجيل 930 إصابة جديدة بكورونا (911 محلية و19 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 527508".ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "24 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7302".