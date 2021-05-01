لبنان

أسراب جراد على أطراف مدينة بعلبك

Lebanon 24
01-05-2021 | 10:57
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أسراب جراد متفرقة وصلت إلى محلة ضوء القمر في بعلبك المجاورة لبلدة نحلة، واتجهت غربا نحو المنطقة السهلية.

وأعطى رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق توجيهاته للفرق المختصة للكشف على المكان وتولي عملية الرش، حيث يلزم الأمر.
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