إلى اللبنانيين.. تذكير هام من "قوى الأمن"

أقامت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" حواجز في مناطق الجديدة – الضاحية الجنوبية – صور – البترون، وذلك لمواكبة الإجراءات الأمنية المتخذة خلال فترة الأعياد.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر"، ذكرت المديرية المواطنين بإلزامية الاستحصال على اذن من المنصة الخاصة بـ"كورونا" (http://covid.pcm.gov.lb) عند التنقّل، كما أكدت على ضرورة الالتزام باجراءات الاقفال حفاظاً على السلامة الشخصية والسلامة العامة.
بالصور : حواجز #قوى_الامن في #الجديدة #الضاحية_الجنوبية #صور #البترون
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2021
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 1, 2021