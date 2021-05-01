إلى اللبنانيين.. تذكير هام من "قوى الأمن"

أقامت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" حواجز في مناطق الجديدة – الضاحية الجنوبية – صور – البترون، وذلك لمواكبة الإجراءات الأمنية المتخذة خلال فترة الأعياد.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر"، ذكرت المديرية المواطنين بإلزامية الاستحصال على اذن من المنصة الخاصة بـ"كورونا" (http://covid.pcm.gov.lb) عند التنقّل، كما أكدت على ضرورة الالتزام باجراءات الاقفال حفاظاً على السلامة الشخصية والسلامة العامة.

بالصور : حواجز #قوى_الامن في #الجديدة #الضاحية_الجنوبية #صور #البترون



نذكر بإلزاميّة الاستحصال على اذن من المنصة https://t.co/gkZMDg2xtS عند التنقّل وضرورة الالتزام باجراءات الاقفال حفاظاً على سلامتكم الشخصية والسلامة العامة pic.twitter.com/WrlMMhmBn3