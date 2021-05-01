تيمور جنبلاط: حقوق العمال ستلاحق أصحاب النفوذ في بلادنا

غرد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "تويتر" قائلاً: "على أمل أن يقتنع ذوو النفوذ في بلادنا بأن حقوق العمال وكرامة الناس ستلاحقهم طالما تمنعوا عن القيام بواجبهم، وأول ذلك تأليف الحكومة. ونبقى نحن معا في صفوف الحزب، ومع كل العمال والفلاحين، والذين ليس على صدورهم قميص، في مسيرة النضال لعدالة اجتماعية وعيش كريم".