كارثة كادت تهزّ منطقة الكولا في بيروت.. هذا ما حصل

عمل فوج "إطفاء بيروت" على معالجة تسرب لمادة المازوت داخل مستودع في منطقة الكولا، كاد يؤدي إلى كارثة في المنطقة.

وأشار بيان لدائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت إلى أنه "بتاريخ 1-5-2021 ورد اتصال الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت يفيد عن تسرب كبير لمادة المازوت داخل إحدى المستودعات الموجودة في مبنى سكني في منطقة الكولا جانب السفارة المصرية، شارع نقابة المهندسين".

وأضاف: "وعلى الفور توجهت قوة من فوج الاطفاء- القطاع الأول الى المكان بمؤازرة من فوج حرس بيروت وفور وصولهم كانت رائحة المازوت تفوح بشكل كبير من المكان، وبعد الكشف تبين وجود إحدى عشر خزان مازوت سعة كل منها (1600) ليتر أي ما يقارب السعة الإجمالية (17600) ليتر، موضوعين داخل مستودع في الطابق السفلي الأول يحتوي على أدوات كهربائية وغيرها عائدة لاحدى الشركات، كما تبين أن التسرب حصل من إحدى هذه الخزانات جراء عدم تثبيت الماسورة الموصلة به بشكل آمن، الأمر الذي جعل تسرب المازوت يصل عبر الجدران وأرضية المستودع الى الطبقة السفلية الثانية التي هي عبارة عن موقف سيارات للسكان المبنى".

ووفقاً للبيان، فقد عمل رجال الفوج بالسرعة اللازمة على فرش الرمول بكميات كبيرة بهدف امتصاص مادة المازوت المنتشرة بكثرة في المكان وإزالة الخطر بعد معالجة مشكلة التسرب الحاصل وايقافه، وتم تأمين المكان من قبل رجال الفوج الذين جنبوا المنطقة كارثة كالتي حصلت في منطقة الطريق الجديدة جراء انفجار خزان بنزين.