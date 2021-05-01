لبنان

كارثة كادت تهزّ منطقة الكولا في بيروت.. هذا ما حصل

Lebanon 24
01-05-2021 | 19:44
A-
A+
Doc-P-818617-637554951805997711.jpg
Doc-P-818617-637554951805997711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عمل فوج "إطفاء بيروت" على معالجة تسرب لمادة المازوت داخل مستودع في منطقة الكولا، كاد يؤدي إلى كارثة في المنطقة.

وأشار بيان لدائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت إلى أنه "بتاريخ 1-5-2021 ورد اتصال الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت يفيد عن تسرب كبير لمادة المازوت داخل إحدى المستودعات الموجودة في مبنى سكني في منطقة الكولا جانب السفارة المصرية، شارع نقابة المهندسين".

وأضاف: "وعلى الفور توجهت قوة من فوج الاطفاء- القطاع الأول الى المكان بمؤازرة من فوج حرس بيروت وفور وصولهم كانت رائحة المازوت تفوح بشكل كبير من المكان، وبعد الكشف تبين وجود إحدى عشر خزان مازوت سعة كل منها (1600) ليتر أي ما يقارب السعة الإجمالية (17600) ليتر، موضوعين داخل مستودع في الطابق السفلي الأول يحتوي على أدوات كهربائية وغيرها عائدة  لاحدى الشركات، كما تبين أن التسرب حصل من إحدى هذه الخزانات جراء عدم تثبيت الماسورة الموصلة به بشكل آمن، الأمر الذي جعل تسرب المازوت يصل عبر الجدران وأرضية المستودع الى الطبقة السفلية الثانية التي هي عبارة عن موقف سيارات للسكان المبنى".

ووفقاً للبيان، فقد عمل رجال الفوج بالسرعة اللازمة على فرش الرمول بكميات كبيرة بهدف امتصاص مادة المازوت المنتشرة بكثرة في المكان وإزالة الخطر بعد معالجة مشكلة التسرب الحاصل وايقافه، وتم تأمين المكان من قبل رجال الفوج الذين جنبوا المنطقة كارثة كالتي حصلت في منطقة الطريق الجديدة جراء انفجار خزان بنزين.

 

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2021-05-02
03:45 | 2021-05-02
03:30 | 2021-05-02
03:02 | 2021-05-02
03:00 | 2021-05-02
02:52 | 2021-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website