لبنان

شعلة النور تصل بيروت... نحاس: الذي يشهد للنور لا بدا ان يرى القيامة (صور)

Lebanon 24
01-05-2021 | 12:37
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وصلت مساء اليوم الى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، شعلة النور المقدس من قبر السيد المسيح من كنيسة القيامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق الاردن.

وقد نقلت الشعلة على متن طائرة خاصة، ورافقها الارشمندريت يعقوب خليل وأعضاء اللقاء الأرثوذكسي والوزير والنائب نقولا نحاس، واستقبلها في المطار وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار.


نجار، الذي عايد اللبنانيين بحلول عيد الفضح شكر الوزير نقولا نحاس على لمساته على هذه الرحلة التي أوصلت الشعلة من القدس الى بيروت.

وقال نجار: الشعلة تحمل رمزيّة خاصّة هذا العام ونتمنّى أن تكون من بشائر الخير على وطن الثقافة والحضارة

النائب نحاس قال: الشعلة هي رسالة من القائم من بين الاموات انه معنا انه الراعي والمحب، وانه لا يترك شعبه. لعلى هذا النور الفائض ينور العتمة التي تلفنا وتجعل من اللذين يسببون  هذه العتمة ان يخافوا من ظلامة اعمالهم. فلا بدا لهذا الليل من ان ينجلي والذي يشهد للنور لا بدا ان يرى القيامة.

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