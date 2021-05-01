دياب: أرفض رفع الدعم والمناكفات تعرقل تشكيل حكومة جديدة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "لبنان يرفض أن يكون بوابة لتهريب مخدرات لأي دولة ومنها السعودية"، مشيراً إلى أنه "طلب من القوى الأمنية التعاون مع المملكة في هذا الموضوع"، وقال: "لقد كلفت وزير الداخلية محمد فهمي متابعة ملف تهريب المخدرات مع الجانب السعودي، ولا اعتبر أمر حظر دخول المنتجات اللبنانية إلى المملكة قراراً سياسياً".

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، رأى دياب إن "هناك مناكفات سياسية ورفضاً لتدوير الزوايا، وكل ذلك يعرقل عملية تشكيل حكومة جديدة"، معتبراً إن "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية كانت سيئة منذ البداية نتيجة لتراكمات على مدى عقود طويلة".

ومع هذا، فقد أبدى دياب "رفضه لرفع الدعم أو ترشيده قبل تأمين البديل للمجتمع اللبناني والذي يتمثل بالبطاقة التمويلية"، كما لفت إلى إن "ملف انفجار مرفأ بيروت عند القضاء"، وأضاف: "أنا لا أتدخل بعمل السلطة القضائية". وتابع: "في اللحظة التي قدمت فيها استقالتي بعد انفجار المرفأ، فإنني تخليت عن ثقة مجلس النواب وبالتالي نحن لا نرفض عقد جلسة خلال فترة تصريف الاعمال بل لا نستطيع دستورياً عقدها".