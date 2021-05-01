الحواط: تطبيق القوانين يكون على الجميع

غرد النائب زياد الحواط قائلا: طريقة تعامل المعنيين مع قرار تطبيق التعبئة العامة فيه الكثير من المزاجية. ‬جبيل كانت وما زالت مثالاً للالتزام بالقوانين والقرارات إنما من دون إستنسابية. لا نفهم سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد. تطبيق القوانين يكون على الجميع ومن دون حسابات سياسيّة وإلا... تحمّلوا العواقب!‫".