لبنان

أصوات قوية تهزّ منطقة الأشرفية.. ما القصة؟

Lebanon 24
01-05-2021 | 14:49
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تشهد منطقة الاشرفية وجوارها اصوات مفرقعات قوية احتفاء بوصول الشعلة المقدسة من القدس.
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