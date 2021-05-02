حلحلة سعيدة مع السعودية؟

قالت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة إن "الازمة الناتجة عن قرار السعودية منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضي المملكة سوف تشهد حلحلة سعيدة في الأيام العشرة المقبلة، وذلك من خلال الجهد الذي تقوم به الوزارة على عدة محاور، وستعلن الوزارة قريباً عن هذا الإنفراج عند تبلور الأمور.