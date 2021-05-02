لبنان

بعد مطاردته قبل أيام.. أحد المطلوبين يفارق الحياة في صيدا

Lebanon 24
02-05-2021 | 11:23
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ذكرت مصادر مطلعة في مدينة صيدا ان احد المطلوبين الثلاثة الذين اصيبوا بجروح خلال مطاردتهم من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي يوم الثلاثاء الماضي وتم توقيفهم عند مدخل صيدا الشمالي اثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، توفي في مستشفى حمود الجامعي متأثرا بجروحه وتم نقل جثمانه الى مستشفى الرسول الأعظم في بيروت.

وافيد ان حالة المطلوبين الآخرين اللذين أصيبا في المطاردة مستقرة.

اشارة الى انه اثر عملية المطاردة التي افضت الى اصابة وتوقيف المطلوبين الثلاثة ترددت معلومات غير رسمية عن تورطهم بجرائم مخدرات، قبل ان يتم الحديث عن ملاحقتهم بجرائم سرقة دون صدور اي تأكيد او نفي من الجهات المختصة لهذه او تلك حتى الآن.
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