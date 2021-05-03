لبنان

بعدما خطفه كورونا في مصر.. جثمان الطبيب وليد سويد يعود إلى لبنان

Lebanon 24
03-05-2021 | 09:11
A-
A+
Doc-P-819003-637556302280359983.jpg
Doc-P-819003-637556302280359983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي جثمان الطبيب اللبناني وليد سويد من بلدة كفرحمام آتيا من القاهرة، وكان في استقباله عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ورئيس بلدية كفرحمام الدكتور كامل حمود وعائلة وأقرباء الفقيد.

 

ورأى هاشم في تصريح من المطار أن "قدر شباب لبنان وطاقاته أن يدفعوا ثمن انتمائهم الانساني والوطني واليوم نستقبل جثمان طبيب لبناني جنوبي لينضم الى قافلة شهداء مواجهة جائحة كورونا ليكون واحدا من شهداء الواجب الانساني دفاعا عن الانسان والكرامة الانسانية وليس غريبا على أبناء الجنوب والمناطق الحدودية الذين دافعوا عن الوطن في مقاومة الاعداء أن يكونوا في طليعة المدافعين في مواجهة الوباء وهذا قدرهم وتأكيد انتمائهم الوطني الانساني ودون ان ينتظروا ثمن ما يبذلوه من تضحيات".

 

وتابع: "ما نعيشه في المناطق الجنوبية الحدودية دليل ساطع عن هذه الحقيقة الراسخة، فرغم إهمال الحكومات المتعاقبة للمناطق الحدودية واستمرار الانتهاكات والخروقات والتهديدات الاسرائيلية، فان أبناء المنطقة لم ولن يتخلوا يوما عن مقاومة كل أساليب العدوان وتحملهم لظلم الحرمان من حكوماتهم، وها هم يدفعون ثمنا إضافيا في هجرة شبابهم طلبا للعلم والعمل".

 

وشكر لكل من أسهم في تسهيل إعادة جثمان "ابن منطقتنا شهيد العلم والعمل الانساني من دولة الرئيس دياب الى اللواء محمد خير. ونخص بالشكر السلطات المصرية وإدارة وعاملي مستشفى المقطم الذين عملوا على تسهيل إعادة الجثمان متجاوزين بعض الاجراءات".

 

بدوره، شكر رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود لكتلة التنمية والتحرير ممثلة بالنائب هاشم "الجهود التي بذلها منذ اللحظة الاولى وعلى كل المستويات لاعادة جثمان ابن بلدتنا وكذلك الهيئة العليا للاغاثة ممثلة باللواء محمد خير والسلطات المصرية على التسهيلات التي قدمتها والتي خففت علينا من حجم ما أصابنا لاعادة جثمان طبيب من بلدتنا دفع ثمن مواجهته وباء قاتلا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2021-05-03
03:14 | 2021-05-03
03:00 | 2021-05-03
02:45 | 2021-05-03
02:35 | 2021-05-03
02:30 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website