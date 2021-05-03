حسن: نسعى لإنشاء مستشفى حكومي غربي بعلبك

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في دارته في بعلبك، وفدا من بلديات شمسطار وغربي بعلبك، عرض معه الوضع الصحي في المنطقة، وجدد شكره للوزير على دعمه افتتاح المستوصف في شمسطار.وأكد حسن للوفد سعيه الى "إنشاء مستشفى حكومي غربي بعلبك، يستفيد منه أهالي شمسطار والبلدات المجاورة على غرار المستشفى التي سيبدأ العمل فيه قريبا في بلدة حربتا في البقاع الشمالي".