ماذا قال الرئيس عون في اليوم العالمي لحريّة الصحافة؟

غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية الى الاعلام اللبناني والعاملين فيه.

إن حرية الاعلام في الجوهر والتطبيق، هي في صميم رسالة لبنان، ولكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمير والأخلاق.



دعوتي الى الإعلام في لبنان ان يكون صوتاً للحق، وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم".

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية الى الاعلام اللبناني والعاملين فيه.

إن حرية الاعلام في الجوهر والتطبيق، هي في صميم رسالة لبنان، ولكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمير والأخلاق.

دعوتي الى الإعلام في لبنان ان يكون صوتاً للحق، وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم.