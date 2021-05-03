لبنان

إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

Lebanon 24
03-05-2021 | 15:29
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أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـPCR لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 1 و 2 أيار، وقد جاءت على النحو التالي:
وجاءت نتائج 1/5/2021 كالتالي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (أربع حالات إيجابية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
- رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
- رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
- رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 2/5/2021 كالتالي:

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة برلين: شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)


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