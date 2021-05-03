لبنان

إجراءات غير مسبوقة

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:11
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لجأت بعض الأجهزة غير المدنية لإجراءات غير مسبوقة، لتوفير الغذاء وعدم التأثير على الأداء، في مواجهة الظروف المالية الصعبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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