باريس غير قادرة على تحويل العقوبات إلى أوروبيّة

لم تستبعد المصادر السياسية رفض الرئيس ميشال عون، بضغط من "حزب الله"، تسهيل تشكيل حكومة وذلك في ضوء إصرار إيران على ربط الأزمة اللبنانية بالمفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة بشأن ملفّها النووي.وذكرت المصادر عبر "العرب" أنّ "نقطة الضعف الأساسيّة في المبادرة الفرنسيّة تكمن في أن باريس غير قادرة على تحويل أي عقوبات تفرضها على سياسيين لبنانيين إلى عقوبات أوروبيّة نظرا إلى أن أي قرار أوروبي في هذا الشأن يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".