المحاصصة من جديد

تبين ان اموالا مخصصة للطرق والبنى التحتية من هبة اوروبية تم توزيعه وفق المحاصصة السياسية والطائفية وخصصت مبالغ منه لطرق لا يسلكها الا عدد قليل في حين اهملت طرق اخرى