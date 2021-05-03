لبنان

المحاصصة من جديد

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:29
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تبين ان اموالا مخصصة للطرق والبنى التحتية من هبة اوروبية تم توزيعه وفق المحاصصة السياسية والطائفية وخصصت مبالغ منه لطرق لا يسلكها الا عدد قليل في حين اهملت طرق اخرى
 
المصدر: النهار
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