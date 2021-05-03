لبنان

أموال محجوزة

Lebanon 24
03-05-2021 | 21:35
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يُنقل كلام على فائض في الأموال المحجوزة والمخصصة لتعليم النازحين السوريين، ما يثير التساؤلات حول عدم دفع مستحقات المعلمين منذ انطلاق العام الدراسي.
 
المصدر: النهار
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